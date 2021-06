Staalreus ArcelorMittal verwarmt binnenkort het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate

Het is de bedoeling dat Sint-Jan-Baptist op termijn hun hele site, waar nu 400 patiënten verblijven, zal verwarmen met de warmte die ArcelorMittal te veel heeft. Die restwarmte wordt uit de productieprocessen van staal opwarmen en afkoelen gehaald. "In de stappen daartussen is er bijzonder veel restwarmte, warmte tussen 70 en 120 graden. Dat is te laag om grote processen bij ons mee aan te sturen, maar is perfect voor een warmtenet", verklaart CEO Manfred van Lierberghe van ArcelorMittal Belgium in een interview met Bond Beter Leefmilieu.