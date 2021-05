Raïs De Weirdt uit Nazareth wint als eerste Belg European Young Photographer Award: "Mijn hart sprong uit mijn borstkas"

De European Young Photographer Award wordt elk jaar uitgereikt. Het is de meest begeerde fotografieprijs van Europa. Voor het eerst heeft een Belgische fotografe hem in de wacht gesleept. “Het is een hele eer voor België. Daar doen we het uiteindelijk voor”, zegt huwelijksfotografe Raïs De Weirdt. 29 juryleden kozen haar werk uit meer dan 300 inzendingen uit 25 verschillende Europese landen. Voor het tweede jaar op rij moest de prijsuitreiking in Rome door corona plaats maken voor een online ceremonie.