Wat gebeurt er wanneer proefpersonen "extra duim" krijgen? "Hersenen lijken die na een tijdje rechtstreeks te bedienen"

Wat kan je in godsnaam aanvangen met zo'n extra duim? In filmpjes online zijn eerder ludieke toepassingen te zien, van mensen die gitaar spelen, of een kopje vasthouden en er met dezelfde hand in roeren. "Het lijkt een gimmick. Maar het achterliggende principe is interessant: hoe snel onze hersenen zich kunnen aanpassen aan nieuwe lichaamsvormen. Dat kan ons helpen om betere protheses te maken."

In theorie is het in de toekomst ook mogelijk om een stap verder te gaan, en niet enkel medische problemen op te lossen met zo'n proheses, maar mensen er extra mogelijkheden mee te geven. "Zo'n discussie over "superpowers" is er al geweest rond atleet Oscar Pistorius. Als "blade runner" werd hij beschuldigd van oneerlijke concurrentie, omdat hij door de extra veerkracht in zijn beenprotheses sneller kon lopen dan sommige van zijn collega's op twee benen."