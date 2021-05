66 voetbalsupporters van Antwerp en Willem II veroordeeld tot werkstraffen en celstraffen voor "free fights" 

Afhankelijk van hun rol in de vechtpartijen en hun bekendheid bij justitie kregen de veroordeelden werkstraffen van 80 tot 150 uur of celstraffen tot 2 jaar, soms (deels) met uitstel. Sommigen kregen opschorting van straf.



Ook de Belgische fotograaf Sebastian Steveniers is veroordeeld. Hij kreeg 18 maanden cel met uitstel. Steveniers kreeg als eerste toegang tot de besloten kring van de vechters en kon twee jaar lang de gevechten fotograferen. Hij maakte er een omstreden fototentoonstelling van. De rechter hechtte echter geen geloof aan de argumenten van de fotograaf dat hij een gewone neutrale toeschouwer was. Zijn advocaat gaat in beroep.

Zijn broer Nathan Steveniers kreeg een van de zwaarste straffen: 20 maanden effectief. Hij gaf toe dat hij meevocht in de free fights.

In de toekomst is er nog een soortgelijk proces gepland tegen een twintigtal supporters van voetbalclub Beerschot. Ook de harde supporterskernen van andere voetbalclubs in binnen- en buitenland nemen deel aan zulke "free fights", blijkt uit foto's op gespecialiseerde Facebookpagina's.

