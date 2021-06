Gasflessen ontploffen bij brand op dak van oud politiekantoor in Herentals

Aan de Molenvest in het centrum van Herentals is in de late namiddag brand ontstaan op het dak van het gebouw waar tot voor kort het hoofdcommissariaat van de politiezone Neteland was gehuisvest. Het gebouw wordt op dit moment volledig gerenoveerd en zal later opnieuw onderdak bieden aan de politie en de stedelijke kunstencampus.

Na dakwerken die er vanmiddag waren uitgevoerd, ontstond er rond 17 uur een hevige brand op het dak van het gebouw. Arbeiders hadden net voordien de werkzaamheden op het dak afgerond. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling en er waren ook verschillende luide knallen te horen. Die waren afkomstig van gasflessen die op het dak stonden en door de hitte één na één ontploften.

De brandweer van Herentals kwam massaal ter plaatse en stelde alles in het werk om de tientallen gasflessen op het dak te koelen en te vermijden dat ook die flessen zouden ontploffen. Rondvliegende gasflessen zouden immers bij de brandweerlui op het dak of omstaanders op de begane grond voor ernstige verwondingen kunnen zorgen. De brandweer legde een schuimtapijt aan op het dak en kreeg het vuur vrij snel onder controle. Toch is de schade aan het dak aanzienlijk. De ontplofte gasflessen hebben hier en daar gaten in het dak geslagen.



Bij de brand raakte niemand gewond. De Molenvest was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.