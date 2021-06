Gemeente Maasmechelen niet op de hoogte van verhuizing jeugdspelers Patro naar Sportpark

Jarenlang is er niet meer geïnvesteerd in de oude jeugdterreinen omdat de gemeente geld wou vrijhouden voor de bouw van een nieuw jeugdcomplex aan het Sportstadion. Maar omdat de vrees was dat de toenmalige Chinese voorzitter Woo met de noorderzon én het geld zou verdwijnen, werden die plannen on-hold gezet. Ook het sportcomplex dat de latere eigenaar Azimi wou bouwen, was een brug te ver voor de gemeente. Zo is er jarenlang niets gebeurd. Maar de plannen én het geld waren er wel.