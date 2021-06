Gemeentelijke Basisschool Tervuren wil lessen vroeger laten beginnen

De schepen van onderwijs gaat daarover vanavond samenzitten met de ouders. "We gaan in dialoog met de ouders", vertelt schepen Eyskens. "We gaan er in de komende weken en maanden alles aan doen om de overgang naar die nieuwe schooluren vlot te laten verlopen. We gaan aan de ouders zo goed mogelijk proberen uit te leggen waarom die beslissing genomen is. We gaan ook luisteren naar hun bezorgdheden en kijken hoe we daar kunnen aan tegemoetkomen."