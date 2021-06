Gent maakt extra parkeerplaatsen voor bakfietsen: "Zowel in het centrum als in buurten"

De stad Gent gaat extra parkeerplaatsen vrijmaken voor mensen met een bakfiets. Er was daarvoor veel vraag bij bakfietsershouders in Gent, want het aantal bakfietsen in Gent is de laatste twee jaar verdubbeld. "We bekijken hoe we het aantal parkeerplaatsen voor bakfietsen kunnen vergroten en waar we dat best doen", zegt schepen voor Mobiliteit, Filip Watteeuw (Groen).