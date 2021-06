Partij Vooruit in Halle wil hervorming inschrijvingssysteem secundair onderwijs: "Kinderen moeten tot anderhalf uur pendelen"

Nu is het zo dat leerlingen die naar het secundair onderwijs gaan, de scholen van hun keuze kunnen aangeven op een centraal aanmeldingssysteem. Maar in Halle kregen 55 leerlingen uit de stad zelf te horen dat ze niet naar een school in Halle kunnen. Vaak moeten die leerlingen dan naar een school die een eind van huis ligt. En daarom vraagt de partij Vooruit om de factor "nabijheid" te laten meespelen bij de schoolkeuze.