Crowdfunders redden Blues Peer op enkele uren tijd: nu al meer dan 100.000 euro opgehaald

60.000 euro als startkapitaal was het doel om volgend jaar een nieuwe versie van het bluesfestival in Peer uit de grond te kunnen stampen. Na een halve dag staat er al meer dan 100.000 euro op de teller en daar komt nog altijd geld bij. De crowdfundingsactie is dus een groot succes en Blues Peer krijgt dus een doorstart in 2022.