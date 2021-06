Brand in hoogspanningscabine in Koolskamp, 500 huizen zonder stroom

Dinsdagavond van 17.30 uur tot middernacht hadden 500 huizen in Koolskamp geen stroom. Dat kwam door een brand in een hoogspanningscabine in de Padderijstraat.

Na zo’n brand plaatst netbeheerder Fluvius normaal een noodgenerator, waarop de kabels van de hoogspanningscabine worden aangesloten. Daardoor kan in een uurtje de stroomtoevoer weer hersteld worden. Maar omdat de cabine in Koolskamp helemaal verloren ging, moesten tijdelijke stroomkasten geplaatst worden en ook het voetpad moest opengebroken worden. Die klus nam veel meer tijd in beslag, waardoor het tot rond middernacht duurde voor iedereen weer stroom had. Naast honderden gezinnen werden ook cafés, de plaatselijke frituur en nog andere handelszaken getroffen.