Els en Jan doen sinds 1995 elk jaar hun trouwfoto over: "Ze is nog steeds die jonge freule waar ik voor viel"

Op die 26 jaar is de liefde nog even groot tussen Els en Jan. "Ze is nog steeds de jonge freule waar ik toen voor viel", zegt Jan lachend. "Wat het geheim is voor een goed huwelijk weet ik niet, maar we doen het goed samen", voegt Els eraan toe.

De trouwkleren hebben de tijd goed doorstaan want ze passen nog steeds. "Vijf jaar geleden heb ik mijn jurk wat laten aanpassen, door de zwangerschappen en een beetje de leeftijd", lacht Els.