Filosoof Devisch: "Mensen die Jürgen Conings steunen, reduceren tot "dom", daar zet je geen stap mee vooruit" 

Volgens filosoof Ignaas Devisch is het belangrijk om te proberen te begrijpen hoe die groep denkt en handelt. "We kunnen de mensen die Conings steunen, reduceren tot marginaal of dom, maar daarmee zet je geen stap vooruit", zegt Devisch in "De afspraak" na zijn column in De Standaard. "Je moet de onderliggende reden aanpakken."

Bekijk hieronder het gesprek met filosoof Ignaas Devisch in "De afspraak" (en lees verder onder de video):