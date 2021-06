In Maasmechelen werd gevaccineerd met J&J-vaccin vandaag: "Ik weet niet of ik het moet laten zetten", zegt 18-jarige

"In het vaccinatiecentrum in Maasmechelen was er vandaag veel onduidelijkheid", zegt verantwoordelijke Eric Eurlings. "Men heeft beslist om het vaccin van Johnson en Johnson enkel nog toe te dienen aan mensen boven de 41 jaar, maar men is vergeten om richtlijnen te geven aan de centra die het vaccin aan het toedienen waren. We zijn dan in overleg gegaan met de dokters die hier aanwezig waren, en we hebben beslist om de mensen uit te leggen wat kan en niet kan. Ze mogen dus zelf beslissen of ze het vaccin laten zetten of niet."