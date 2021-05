BEKIJK - Jacques Vermeire wordt 70: 7 legendarische momenten in zijn carrière

Zijn rol in "Meester, hij begint weer!" wordt erg gewaardeerd. En ook met andere typetjes in de hilarische sketches van het BRT-programma "Oei, Jacques" maakt Vermeire zijn naam. Hij verschijnt in 1992 daarnaast als vast panellid in het BRT-spelprogramma "De drie wijzen". Vermeire is dan niet meer weg te denken uit het Vlaamse televisielandschap. Ondertussen scoort hij ook op het witte doek met de Vlaamse kaskraker "Max" (1994).