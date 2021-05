Je belastingbrief door een boekhouder laten invullen, is dat de moeite?

Een boekhouder inschakelen voor je belastingaangifte: het is een optie. Maar eigenlijk zeggen we niet langer boekhouder. “Accountant is de nieuwe titel voor boekhouder. We gebruiken de term boekhouder niet meer”, verduidelijkt Bart Van Coile van Institute for Tax Advisors and Accountants. Naast een accountant heb je ook nog een belastingadviseur. “Een belastingadviseur is meer gespecialiseerd, die houdt zich enkel bezig met fiscaliteit. Een accountant is bezig met boekhouding in het algemeen, maar ook met fiscaliteit”, zegt Van Coile.

Waarvoor kan je bij een accountant of belastingadviseur terecht?

Kan je gewoon naar een accountant gaan en vragen om je belastingaangifte in te vullen. “Ja, dat kan”, zegt Van Coile. “Ons beroep is gespecialiseerd in moeilijkere aangiften, maar je kan ook met minder ingewikkelde aangiften bij een accountant terecht.” Als je voor de eerste keer een aangifte invult, kan dat erg ingewikkeld zijn. Daarom kan je er ook voor kiezen om de eerste keer naar een accountant te gaan, zegt Van Coile: “Met die informatie kan je enkele jaren verder”.

Van Coile raadt wel aan om op voorhand contact op te nemen met de accountant. Dat eerste contact is bedoeld om witwaspraktijken te vermijden, zegt Van Coile: “We mogen niet iedereen zomaar aanvaarden, want het is wettelijk verplicht om al onze cliënten te screenen op witwassen.” Een cliënt aanvaarden is dus veel werk voor een accountant, daarom neem je best eerst contact op als je een concrete vraag hebt. “Een eerste contact is gratis en dan kunnen we bespreken wat beide partijen verwachten. Als er dan nog hulp nodig is, kunnen we de witwasscreening doen”, aldus Van Coile.

Het prijskaartje

Wat kost de hulp van een accountant, en is het ook zijn geld waard? “Wat het kost, hangt af van wat de vraag is”, verduidelijkt Van Coile: “Een eenvoudige aangifte kost ongeveer 75 euro, een iets moeilijkere kan van 100 tot 150 euro kosten. Als je bijvoorbeeld veel kosten wil inbrengen, loopt de prijs op.”

"Maar schrik niet als een accountant toch meer vraagt", waarschuwt Sonja Verschueren, journaliste bij De Tijd. Om niet voor verrassingen te staan, raadt Van Coile aan om goede afspraken te maken: “Als je graag op voorhand wil weten wat de hulp van een accountant zal kosten, kan je dat gerust op voorhand vragen.”

Kan een accountant er ook voor zorgen dat je minder belastingen betaalt, want die kent toch alle achterpoortjes? “We gaan geen fraude mee vormgeven of meewerken aan belastingontduiking”, verduidelijkt Van Coile. “Wel kunnen we ervoor zorgen dat je niet te veel betaalt en kunnen we je wijzen op je rechten”, zegt Van Coile.

Wat als de accountant een fout maakt?

Wat als de accountant een fout maakt, is dat dan mijn verantwoordelijkheid? "Een accountant heeft beroepsaansprakelijkheid, het is dus zijn verantwoordelijkheid als er iets misgaat”, stelt Van Coile gerust. Die aansprakelijkheid wordt ook contractueel vastgelegd op voorhand. “Maar ook als je zelf een fout hebt gemaakt, kan een accountant je helpen die fout recht te zetten”, zegt Van Coile.

Meer tijd?

Als je je aangifte via tax-on-web doet, moet die voor 15 juli binnen zijn. Boekhouders krijgen meer tijd, tot 21 oktober. “Wij nemen ongeveer één vijfde van de aangiftes voor onze rekening. Ook krijgen wij vaak de meest ingewikkelde aangiftes, daarom hebben we meer tijd”, zegt Van Coile. Als je niet op tijd je aangifte indient, kan je die dus nog door een accountant laten invullen. Toch raadt van Coile dit af: “Dat is niet de regel, maar de uitzondering.”