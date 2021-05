Waar blijven vaccins van Johnson & Johnson? Snel duidelijkheid nodig, anders komt datum van 11 juli in gevaar 

Het heeft allemaal te maken met een kwaliteitsprobleem in een van de fabrieken in de Verenigde Staten. "Er is daar een kruiscontaminatie met een ander vaccin gebeurd", vertelt Noël Wathion, vicedirecteur van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) in "De ochtend". "Men heeft dat gezien in één bepaald lot, dat voor alle duidelijkheid niet verdeeld is in de Europese Unie. Nu moeten alle andere loten nagekeken worden, door de FDA (het Amerikaanse Geneesmiddelenagentschap, red.). Pas wanneer hun rapport klaar is, kunnen we hier een beslissing nemen. Op dit ogenblik is alles geblokkeerd."

Beluister hier het gesprek met Wathion in "De ochtend":