Kortrijkse rechters maken heel wat coronaboetes ongedaan in beroep: "Er is geen wettelijke basis"

De wet civiele veiligheid is een wet uit 2007 en laat een reeks maatregelen toe bij noodsituaties. Toen de coronacrisis uitbrak, maakte de overheid van de wet gebruik om een aantal beperkingen op te leggen, zoals de avondklok of het samenscholingsverbod. Maar er is al langer discussie of die wet daar wel voor bedoeld is. De belangrijkste commentaar is dat die enkel dient voor dringende en zeer tijdelijke noodsituaties, zoals een ontploffing of een ramp waarbij radioactieve stoffen zouden vrijkomen. Maar er is zelfs discussie over de wet op zich, want sommigen vinden dat ze de minister te veel macht geeft om de vrijheid van mensen in te perken bij een ramp.



Ook de rechters voor de correctionele rechtbank in Kortrijk hebben duidelijk vragen bij de aanpak, want ze spraken recent al minstens 6 mensen vrij die hun coronaboete in beroep kwamen aanvechten. Volgens hen is er geen wettelijke basis om de coronamaatregelen op te leggen. Bovendien vinden ze dat mogelijke overtredingen, zoals samenscholingen, niet duidelijk genoeg omschreven zijn. De Kortrijkse rechters zijn, voor zover geweten, de eerste om in beroep coronaboetes kwijt te schelden omdat ze vinden dat er wettelijk iets schort.