BEKIJK - Zandzakken tegen de zondvloed: Beaufort toont kunst aan de kust, van De Panne tot Knokke 

Hedendaagse kunst in het schitterende decor van strand en duinen om van te genieten of over na te denken: dat is het kunstparcours Beaufort. De 7e editie gaat van start in alle tien de kustgemeenten, die van ganser harte hopen op veel toeristen. Een opvallende "totempaal" vind je in Mariakerke, een toren van zandzakken trotseert daar eb en vloed, als een meetlat voor de dreigende stijging van de zeespiegel.