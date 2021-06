Niele Geypens is nieuwe Limburgse meetfietser: "Ik zal ieder jaar 2.000 km Limburgse fietspaden controleren"

"We willen de gemeenten advies kunnen geven over hun fietspaden, over hoe ze die het best kunnen aanleggen maar ook over hoe ze hun fietspaden kunnen onderhouden", zegt gedeputeerde Lambrechts. "Het gaat dan over functioneel fietsen, fietsen naar het werk, naar de school, voor boodschappen, ... We waren al een toeristisch zeer fietsvriendelijke provincie, maar we willen de Limburgers nu ook stimuleren om ook voor functionele verplaatsingen meer de fiets te nemen", besluit de gedeputeerde.

"Sinds maart werk ik voor de Fietsersbond", zegt de nieuwe meetfietser Niele Geypens. "En we zijn al gestart met de kwaliteit van alle fietspaden op te meten. Houthalen-Helchteren hebben we al gedaan en momenteel zijn we bezig met Peer. We meten meer dan 40 parameters. Dat gaat bijvoorbeeld over de duidelijkheid van verkeersborden, de hoeveelheid autoverkeer, ongemakken, vuil op de weg, overhangende planten, ... Die info komt samen in een database en de provincie gaat daar een overzicht van maken zodat je voor elk fietspad een beoordeling krijgt."