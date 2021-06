Limburgs Landschap heeft al groot deel van beoogde aankoopsom van Groene Delle opgehaald

De afgelopen jaren was er veel te doen rond De Groene Delle, een vochtig natuurgebied langs het Albertkanaal tussen Lummen, Hasselt en Heusden-Zolder. 27 ha van het gebied was bestemd om er industriezone van te maken, voor bedrijven die het kanaal zouden gebruiken voor goederentransport. Maar het terrein was ook een waardevol natuurgebied, ook wel eens de spons van Limburg genoemd, dat in deze tijden van klimaatopwarming en uitdroging een belangrijke rol speelt voor fauna en flora in de streek. Er kwamen acties en massaal ondertekende petities om het gebied als natuurgebied te bewaren.