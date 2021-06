MaaiMeiNiet in Peer: "Geen klachten van inwoners, maar vragen waarom ergens wél gemaaid is"

In Peer werd een derde van de grasveldjes niet gemaaid. "We hebben die locaties wel echt uitgezocht", gaat Vienne verder. "Want een voetbalveldje moet je natuurlijk wel kort houden, anders kan je het niet meer gebruiken om te voetballen. En soms hebben we de randen van het gras wel gemaaid, zodat inwoners zien dat we niet gestopt zijn om het plekje te onderhouden. Maar uiteindelijk hebben we in mei nu 4,7 hectare minder gemaaid, dus ik ben tevreden."