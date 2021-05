Staatssecretaris Mahdi wil meer mensen aansporen om vrijwillig terug te keren via  terugkeerbureaus in elke provincie 

Mahdi maakt zich sterk dat het beleid zich zal keren van "niemand opvolgen naar iedereen opvolgen". Hij blijft ook geloven in vrijwillige terugkeer, "omdat het duurzamer en beter is en ook goedkoper". "Een procedure tot terugkeer wordt op dit moment in vele gevallen niet opgestart, terwijl je tot intensieve gesprekken moet overgaan om de terugkeer te kunnen realiseren."

Maar bij wie ook in de nieuwe procedure met de regionale bureaus weigert om mee te werken, zal men tot een gedwongen terugkeer overgaan. "Er zijn uiteraard ook mensen die niet komen opdagen of mensen die wel komen opdagen maar toch geen zin hebben om mee te werken. Dan blijft gedwongen terugkeer wel noodzakelijk en daar moeten we ook op inzetten en dat gaan versterken."

Om de regionale terugkeerbureaus te laten draaien, krijgt de Dienst Vreemdelingenzaken 60 extra mensen. Daarnaast komen er ook 20 extra mensen om gezinnen met minderjarige kinderen van dichtbij op te volgen. Mahdi trekt er 20 miljoen euro voor uit. In de komende maanden wil hij ook werk maken van betere terugkeeraakkoorden met de landen van herkomst.