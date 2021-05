Marc Van Ranst daagt aanhangers Jürgen Conings uit in groep op Telegram: "Dat was niet slim"

"Niveau nihil, maar ja, wat hadden we verwacht van een groepje terroristenondersteunders (sic)". Dat bericht stuurt Marc Van Ranst in de nacht van dinsdag op woensdag naar de aanhangers van de voortvluchtige militair Jürgen Conings op de chatapplicatie Telegram. Dat heeft VRT NWS ontdekt en wordt bevestigd door de viroloog. “Dat was niet slim”, zegt Van Ranst in een korte reactie.