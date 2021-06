Meer dan 1 miljoen euro voor aanleg van een nieuw hockeyveld in Verrebroek

De aanleg van het nieuwe hockeyveld in Verrebroek, bij Beveren, zou in totaal meer dan 1 miljoen euro kosten. In Beveren is er nog geen hockeyterrein en daarom investeren ze in een waterbased veld. "Op het terrein moet er altijd een laagje water staan en dat wordt geregeld met speciale pompen", legt Katrien Claus (CD&V), schepen van sport, uit. "Vanuit de Koninklijke Belgische Hockey Bond wordt dat verplicht, anders is het niet geldig om daar competitief op te spelen."