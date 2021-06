In Limburg kan je studeren in een kerk, een winkel en een voetbalstadion: overal zijn er blokbars

Voor sommige studenten is een blokbar zelfs een vaste waarde geworden. "Ik ga er nu al zes jaar studeren, zowel in de winter als in de zomer", vertelt student Nele Eersels. "Het motiveert mij om andere studenten te zien studeren, want ik ben nogal snel afgeleid. Ondertussen heb ik hier ook al nieuwe vrienden gemaakt."

Wij gingen even een kijkje nemen bij de blokkende studenten in de TT-wijk in Hasselt: