Steenokkerzeel wil twee voetwegen opnieuw openstellen

De gemeente wil getuigenissen verzamelen over de verdwenen voetwegen. "We zoeken dorpsgenoten die kunnen vertellen over die trage wegen", vertelt Marleen Ral. "We willen weten waarom mensen die vroeger gebruikten, bijvoorbeeld omdat het de kortste weg naar school was. Dat zullen in vele gevallen oudere mensen zijn. En hoe meer getuigenissen we hebben, hoe sterker we staan. We hopen dat onze oproep iets oplevert en dat we de wegen opnieuw kunnen openstellen."