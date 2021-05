KLAAR: Menstrueren is een dubbel taboe!

Menstrueren is een onderwerp waar we véél te weinig over praten. Nochtans zijn er 800 miljoen meisjes en vrouwen per dag die menstrueren. Gemiddeld bloedt een vrouw zo’n 3.000 dagen in haar leven, dat is meer dan 8 jaar! Ongesteldheid is dus heel normaal en zelfs gezond. Maar waarom vindt dan 1 op 4 vrouwen het ongemakkelijk om over haar menstruatie te praten met vrienden? En waarom heeft 1 op 8 vrouwen geen geschikte menstruatieproducten? Schotland pakt als eerste land ter wereld menstruatie-armoede aan door menstruatieproducten gratis aan te bieden op openbare plekken. Dat is ook in ons land dringend nodig, vindt Caroline Van Sumere van de Vrouwenraad.