Mobiele sporthal Vilvoorde trekt van de ene wijk naar de andere

Binnenkort gaat de mobiele sporthal op tournee door Vilvoorde. "De bedoeling is dat we om de maand van locatie veranderen", zegt El Boudaati. "Op die manier willen we de wijken waar er weinig aanbod is, toch iets bieden. En dan kunnen we ook uittesten of een bepaalde locatie werkt voor de mobiele sporthal. Als de locatie heel veel volk aantrekt, kunnen we overwegen om te investeren in een permament sportaanbod."