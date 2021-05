Zanger en presentator Niels Destadsbader thuis in Deerlijk in isolatie na coronabesmetting

Zanger en presentator Niels Destadsbader uit Deerlijk is besmet met het coronavirus en moet daarom een tijdlang thuis blijven in Deerlijk, in isolatie. Gelukkig heeft hij geen ernstige symptomen.

Niels is één van de coaches in het VTM-programma "The Voice van Vlaanderen". Vrijdag is het de finale van de zangwedstrijd. Maar ondanks zijn isolatie zal hij die niet moeten missen. Hij zal deelnemen aan het programma via videoverbinding.