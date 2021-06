Nieuwe brandweerkazerne van Kaprijke heeft een groot voordeel: "We zijn sneller ter plaatse"

De brandweer van Kaprijke is verhuisd naar een nieuwe kazerne, in de Molenstraat. De kazerne ligt er centraler en de brandweerlieden zijn dus vlugger ter plaatse bij een interventie. "De ligging is echt perfect. Als we uitrukken zitten we meteen op de N456, en zo kunnen we snel naar de N49", zegt verantwoordelijke Patrick Goossens. "Door de betere ligging merken we nu al dat er minder tijd zit tussen het moment dat de vrijwilliger opgeroepen worden, en het moment dat de eerste brandweerwagen hier vertrekt."