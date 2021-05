BEKIJK - Olympische Spelen in Tokio: Meeste Japanners zijn tegen én vaccinatiecampagne loopt voor geen meter

De grootste krant van Japan, die een officiële partner is van de Olympische Spelen in Tokio, roept op om de Spelen deze zomer alsnog af te gelasten. De veiligheidsrisico's zijn te groot, schrijft de krant, en ook de gezondheidszorg in het land kan onder hoge druk komen. Pas deze week zijn de eerste twee grote vaccinatiecentra in Japan opengegaan. Amper 2% van de bevolking is al gevaccineerd. Een meerderheid van de Japanners ziet de Spelen trouwens niet zitten. "Terzake" sprak met een Japanse wetenschapper en een Vlaamse diplomaat over de Japanse aanpak van de coronacrisis. En wat met de Spelen? Bekijk hierboven de reportage.