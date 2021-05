KLAAR: Het olympische gedachtegoed, toen en nu.

Het is een jaar later dan voorzien, maar deze zomer gaan de Olympische Zomerspelen dan toch door in Tokio. 11.090 atleten van over de hele wereld zullen deelnemen in 33 sporttakken. Voor het eerst zijn ook honkbal-softbal, karate, skateboarden, sportklimmen en surfen daarbij. Ter vergelijking: tijdens de eerste moderne Olympische Spelen in 1896 stonden er amper negen sporten op het programma.

Waar komen die Olympische Spelen eigenlijk vandaan? Waarom zijn waarden zoals verbondenheid en sportiviteit er zo belangrijk en waarom mag niemand protesteren op de Spelen? Allemaal vragen voor sportjournalist Imke Courtois.