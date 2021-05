Hoe gevaarlijk zijn elektrische steps? VIAS: "Meeste slachtoffers vallen bij eerste ritten en dragen geen helm"

Volgens VIAS ligt het probleem vooral in het feit dat slachtoffers niet genoeg gewend zijn om met zo'n step te rijden: "Dat is een nieuw vervoersmiddel. Mensen zien het staan en denken dat het wel leuk speelgoed is", zegt Stef Willems in "Start Je Dag".

"Dat is net het probleem. Het is geen speelgoed, maar een vervoersmiddel om enkele kilometers, bijvoorbeeld tussen een station en de bestemming, snel te kunnen overbruggen. We weten uit een studie dat de slachtoffers vooral mensen zijn die een eerste keer zo'n step gebruiken of heel occasioneel en dat ze ook nooit een helm droegen."