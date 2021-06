Hotelschool Gent geeft kwaliteitslabels aan oud-leerlingen met een zaak

Bij de Hotelschool van Gent kunnen oud-leerlingen vanaf vandaag een gevelbord aanvragen, om aan hun zaak te hangen. Dat is een bord waarop staat dat de chef of eigenaar van de zaak afgestudeerd is aan de Hotelschool Gent. "Het is een manier om de school naar voren te schuiven en geeft een signaal naar leerlingen: volg je dromen", vertelt Jannes Deduytschaever, chocolatier en oud-leerling.