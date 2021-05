België schort vaccinatie Johnson & Johnson op bij mensen onder de 41 jaar, na overlijden van buitenlandse vrouw

De beslissing om ook het vaccin van Johnson & Johnson enkel nog aan 40-plussers toe te dienen, zou op korte termijn weinig impact hebben, laat de taskforce vaccinatie weten.

"Momenteel wordt het vaccin vooral ingezet voor thuisvaccinatie van ouderen, daklozen en mensen zonder papieren. Door het grote voordeel dat er van het vaccin van J&J slechts één dosis nodig is, en er vaak geen werkzaam alternatief is, blijft ons land deze mensen wel vaccineren met Johnson & Johnson."

De problemen met de productie en leveringen van het vaccin daarentegen brengen de timing veel meer in het gedrang.



"We hadden gerekend op 1,4 miljoen vaccins van J&J. De kans dat we dat aantal effectief gaan krijgen, is bijzonder klein aan het worden", zegt minister Beke.

"Als die leveringen er niet komen, brengt dat ons streefdoel van 11 juli wel degelijk in gevaar. We zullen tegen dan niet iedereen een eerste prik kunnen geven, we schatten het cijfer op rond de 85 procent van de volwassen Vlamingen."