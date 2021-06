Pastoor Grimbergen blijft misvieringen via internet uitzenden, ook als kerken weer open mogen

Pastoor Goossens wil de technische ploeg bedanken die al maanden zorgt voor de livestreaming van de misvieringen via Facebook en YouTube. En hij is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het tot stand komen van die online misvieringen. Want hij wil ook in de toekomst vieringen blijven live streamen met een vaste installatie die in de abdijkerk wordt geïnstalleerd. “De bedoeling is dat mensen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen niet meer tot aan de kerk geraken omwille van gezondheids- of ouderdomsproblemen de eucharistieviering rechtsreeks vanuit de abdijkerk kunnen volgen”, zegt Johan Goossens. “Momenteel loopt er een proefproject met het woonzorgcentrum Heilig Hart in Grimbergen. In de toekomst zal dit ongetwijfeld nog worden uitgebreid.”