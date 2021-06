Nieuwe plannen klaar voor renovatie kasteelpark de Merode

Het bouwproject zal ook kleiner worden met minder hotelkamers, in kleinere gebouwen in de plaats van een heel groot. Daarnaast zal er in het ontwerp meer rekening gehouden worden met de natuur.

"De familie heeft altijd een groot hart gehad voor de natuur", zegt prins Simon de Merode. "We zullen dat hier tonen met een project dat respect heeft voor de natuur, zowel voor de biodiversiteit als wat de CO2-uitstoot betreft. Op die manier kan het zelfs een ecologische meerwaarde krijgen."

De Merode wil bijvoorbeeld alle gekapte bomen hergebruiken in de nieuwe gebouwen en er zal geen beton in de grond komen. "We zijn weer van nul gestart en we hopen dat er ook nu nog reacties komen, want dat is de bedoeling van het hele ontwikkelingsproces."