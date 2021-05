Politieke ruzie in Blankenberge laait verder op nu heraanleg markt is uitgesteld

Een meerderheidspartij die samenwerkt met de oppositie om een project stil te leggen tegen de wil in van de andere meerderheidspartijen is best uitzonderlijk. Maar het schetst de slechte sfeer binnen het college in Blankenberge. Een tijd geleden zegden de socialisten van Vooruit het vertrouwen op in N-VA- burgemeester Daphné Dumery omdat ze te veel beslissingen zou nemen op haar eentje. De dag erna bleek er een onderzoek te lopen naar een schepen van Vooruit omdat hij mogelijk betrokken is bij prijsafspraken met stranduitbaters. De relatie tussen de socialisten en de rest van de meerderheidspartijen in Blankenberge kent sindsdien in een absoluut laagtepunt.