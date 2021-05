Scholen kunnen hun leerlingen laten afzwaaien: voor proclamaties zijn regels van feesten en recepties van toepassing

"Een proclamatie is een mijlpaal in je leven”, zegt Louis Notte van de Vlaamse Scholierenkoepel . “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor heel veel afstuderende 6e- en 7e-jaars en voor wie naar het lager of het middelbaar onderwijs gaat. Er is veel mogelijk binnen dit kader. Vorig schooljaar hebben een aantal scholen al bewezen dat ze creatief kunnen zijn met weinig. Nu er meer kan, verwachten we dat ze er opnieuw een echt feest van maken."