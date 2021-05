BEKIJK Drie everzwijnen gered uit Albertkanaal in Beringen

De brandweer van Beringen kreeg deze ochtend de melding dat er everzwijnen zaten in het Albertkanaal in Beringen. Twee dieren konden zelf uit het water raken. Een ander everzwijn werd aan de brug van Tervant op de oever geholpen door de politie, maar werd even later aangereden op de Beverlosesteenweg. De brandweer en het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek konden het dier uiteindelijk vangen.