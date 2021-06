Riolen in Mechelen worden vernieuwd met... kousen

Aan de Vaartdijk in Mechelen werd de nieuwe techniek om riolen te vernieuwen gedemonstreerd. "We zijn hier bezig met UV-relining", legt Wim Noyens uit, manager van Renotec. "Dus we trekken een soort van kous in de riolen. Daarna laten we er een trein met UV-lampen doorrijden en wordt de kous uitgehard."