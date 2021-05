Recordaantal ooievaars krijgt ringen in ZOO Planckendael: "Verbaasd dat zoveel jongen de kou hebben overleefd"

In ZOO Planckendael is het vandaag weer tijd voor een jaarlijks weerkerende klus: het ringen van de ooievaarsjongen. En dit jaar hebben de vogelverzorgers extra veel werk, want er zijn 82 nesten met ooievaars in de dierentuin. Dat is een recordaantal, ondanks het slechte weer van de afgelopen weken. "Voor de ooievaarsjongen is de kou en regen natuurlijk niet goed. We zijn echt verbaasd dat zoveel jongen het toch overleefd hebben", vertelt verzorgster Axelle Steenhouwer aan Radio 2 Antwerpen.