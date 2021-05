Royals - William en Kate keren terug naar de plek waar hun romance begon, Albert en Paola zien prins Joachim afstuderen

Nu wil Joachim zich concentreren op een job, want de kinderen van Astrid hebben geen recht op een dotatie. "Ik ga me toeleggen op de investerings- en beleggingssector", zegt Joachim in Het Nieuwsblad. Hij sluit op langere termijn een eigen onderneming niet uit. Vóór zijn studies aan Harvard werkte Joachim in New York en Miami in de vastgoedsector en leidde hij de marketingafdeling van een bedrijf in Zuid-Afrika.



Intussen is broer Amedeo aan de slag bij de Zwitserse bank van vader Lorenz, zitten zussen Maria Laura (als sinologe) en Luisa Maria (loopt stage bij een advocatenkantoor) in Londen en studeert (de jongste zus) Laetitia Maria aan een Britse kostschool. Maar ze houden nauw contact. "Als kinderen hadden we walkietalkies, nu hebben we WhatsApp", aldus Joachim.