Sensoa: "Vlaggensysteem moet grensoverschrijdend seksueel gedrag tegengaan"

"Het vlaggensysteem is eigenlijk origineel ontwikkeld voor de zorgsector, maar het is overal toepasbaar gebleken", zegt Cruyssaert. "Het systeem toont aan hoe je best situaties moet inschatten, benoemen en aanpakken. Het is vooral belangrijk dat klachten tot bij de wettelijk verplichte preventie-adviseurs in de bedrijven geraken."

Het systeem bestaat in een handboek, maar er is ook de online toepassing, op www.vlaggensysteem.be. "En we promoten alles zeer bewust want er is zeker nog veel werk aan de winkel. We horen dat genoeg."