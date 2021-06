"Wij willen niets aankondigen wat we misschien weer moeten annuleren", Sfinks Mixed hoopt dat ministerieel besluit voor de zomer er nu ook snel is

De organisatie werkt volop aan een alternatief voor het Sfinks Mixed festival. Dat vindt normaal het laatste weekend van juli plaats in Boechout en brengt wereldmuziek vanuit alle windstreken. Het is een gratis festival en dankzij een programma voor kinderen is het ook heel populair bij jonge gezinnen. Normaal trekt het zo'n 25.000 bezoekers per dag.

Op dit moment plant de organisatie zes minifestivals, gedurende zes weekends in juli en augustus voor zo'n 2.500 bezoekers. "Maar we willen niets aankondigen, om het daarna misschien weer te moeten annuleren", zegt organisator Patrick De Groote. "Ons festival is gratis en wij moeten dus de nodige drank en eten kunnen verkopen om uit de kosten te geraken."