Stadsbrouwerij op komst in Poperinge

De stad heeft de ambitie om in het aangepaste museum het hele brouwproces te tonen van Poperingse hop tot streekbier. Het restaurant moet een degustatieruimte en ontmoetingsplaats worden voor toeristen en inwoners. “Let wel: het wordt een brouwerij in de stad, niet van de stad”, zegt Dejaegher. “Wij zoeken dus een investeerder of ondernemer, die bereid is om op deze unieke plek een brouwerij te installeren en bieren en gerechten van de streek te serveren in de stadsbrouwerij en op de ruime binnenkoer, die een prachtig terras kan worden.”

Kandidaten moeten hun offerte indienen tegen 16 juli. Wie een concessie-overeenkomst afsluit, engageert zich deels voor de renovatieplannen voor de hopmuseumsite.