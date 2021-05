Legertopman Michel Hofman over geradicaliseerde militairen: "We hebben bewezen dat we het probleem kunnen vatten"

"Defensie en de militaire inlichtingendienst hebben fouten gemaakt op het niveau van de informatiedoorstroming en er zijn waarschijnlijk lacunes in het respect voor regels en procedures, en een erosie van de expertise", omschreef Hofman het gisteren voorzichtig op een persconferentie. Vanavond herhaalde hij die woorden in "Terzake".

Over de verantwoordelijkheid wil Hofman nog een uitspraken doen. "Voordat we de verantwoordelijkheid ergens proberen te leggen, moeten we eerst begrijpen hoe het proces verlopen is. Uiteindelijk zijn er parallelle informatiestromen geweest, waardoor het tot een samenloop van ongelukkige omstandigheden is gekomen. Zowel op het gebied van informatiedoorstroming als op het gebied van controle en toegang tot wapenmagazijnen. Er waren wekelijks controles en er is niets abnormaals opgemerkt", zegt Hofman.