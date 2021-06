Tafeldruif zoekt teler: “Prachtig streekproduct waarin we moeten investeren”

“De tafeldruif is een prachtig streekproduct”, gaat Sven verder. “Het verschil is zeer groot met de goedkopere Italiaanse druiven uit de supermarkt. Het is heel lekker en niks is mooier dan in zo’n druivenserre te komen waar honderden kilo’s prachtige druiventrossen hangen. Ik vind dat een aantal jongere mensen zich moeten inzetten en geloven in dit product in de Druivenstreek. Mensen willen tegenwoordig liever dichtbij huis producten kopen met een zekere kwaliteit in plaats van kwantiteit.”