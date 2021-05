BEKIJK - Terhills: nieuw luxueus bungalowpark opent de deuren op oude mijnterreinen in Maasmechelen

In Maasmechelen is aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen een nieuw bungalowpark geopend: Terhills, heet het. Op een groot terrein dat vroeger zwaar vervuild was door steenkoolproductie, is een park met 250 huisjes aangelegd. De investeringen zijn gedaan door Center Parcs en de Limburgse Reconversie Maatschappij, die met overheidsgeld werkt. Met een hoop luxe in de afwerking, een sauna, buitenverwarming, hoopt Centerparcs een nieuw doelpubliek aan te trekken.